Пресс-служба Офиса президента Украины сделала заявление о ситуации с хасидами на белорусско-украинской границе, где больше тысячи паломников застряли и вынуждены были ночевать прямо на земле. В сообщении представительство фактически признает «действующей» власть президента Александра Лукашенко, пишет УНИАН 16 сентября

По мнению украинской стороны, быстрому разрешению ситуации с паломниками помешала «личная обида» отдельных представителей белорусской власти.

А она, считают в Офисе президента связана с тем, что Украина не признала выборы в соседней республике легитимными.

«Вынуждены также констатировать, что личная обида определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к большому сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений», — говорится в заявлении пресс-службы Офиса президента Украины.

Там уточнили, что Украина занимает нейтральную позицию по отношению к событиям, происходящим в республике, и призывает обеспечивать права и свободы человека, гарантированные международными конвенциями и национальным законодательством, «которое, по крайней мере формально, существует также и в Белоруссии».

Верховная Рада с трудом приняла постановление о непризнании выборов в Белоруссии © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набрал 80% голосов на выборах в Белоруссии 9 августа.

Оппозиция назвала этот результат сфабрикованным. В стране начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца.

Депутаты Верховной Рады Украины 15 августа назвали выборы в братском государстве нечестными и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

В середине августа правительства Украины и Израиля призвали паломников не ехать в Умань Черкасской области, чтобы избежать распространения коронавируса. Однако примерно пять тысяч паломников все же отправились к традиционному месту празднования еврейского нового года.

Пункт пропуска «Новые Яриловичи» — «Новая Гута» сейчас закрыт на период ремонтных работ.

В итоге хасидам вместе с детьми пришлось ночевать на улице. За решение ситуации совместно взялись власти Украины и Белоруссии.

Брацлавский хасидизм — одно из течений иудаизма, основанное раввином Нахманом. В еврейский новый год брацлавские хасиды стремятся совершить паломничество в Умань — на могилу основателя своей веры. Ежегодно Украину посещает 15-20 тысяч хасидов.