«Мы постоянно совместно с коллегами из других ведомств проводим разъяснительную работу, и реакция фактически довольно адекватной. Мы не фиксируем значительных нарушений общественного порядка», — сказал замглавы МИД Украины.
По его словам, в данный момент ведомство руководствуется прежде всего национальными интересами Украины.
В среду, 15 сентября, стало известно, что более тысячи хасидов застряли на белорусско-украинской границе.
Паломники вместе с детьми ночевали прямо на земле. Пункт пропуска «Новые Яриловичи» — «Новая Гута» закрыли на период ремонтных работ.
Представители Украины и Белоруссии обещали в сжатые сроки разрешить проблему. Чуть позже президент республики Александр Лукашенко поручил организовать для паломников зеленый коридор через границу.
Также ранее сообщалось, что двух паломников депортируют из Украины за погром на могиле Нахмана.
Брацлавский хасидизм — одно из течений иудаизма, основанное раввином Нахманом. Для последователей этой ветви хасидизма важно проявлять радость, служение сопровождается хлопаньем, песнями и танцами.
В еврейский новый год брацлавские хасиды стремятся совершить паломничество в Умань — на могилу основателя своей веры Нахмана. Ежегодно Украину посещает 15-20 тысяч хасидов.
В 2020 году праздник выпал на период с 18 по 20 сентября.