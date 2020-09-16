Заместитель главы МИД Евгений Енин 16 сентября заявил, что эпидемиологическая ситуация не позволяет власти Украины пропустить паломников-хасидов

«Мы постоянно совместно с коллегами из других ведомств проводим разъяснительную работу, и реакция фактически довольно адекватной. Мы не фиксируем значительных нарушений общественного порядка», — сказал замглавы МИД Украины.

Прорываются на Украину из Белоруссии. Тысячи хасидов застряли на границе из-за метаний Зеленского © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В среду, 15 сентября, стало известно, что более тысячи хасидов застряли на белорусско-украинской границе.

Паломники вместе с детьми ночевали прямо на земле. Пункт пропуска «Новые Яриловичи» — «Новая Гута» закрыли на период ремонтных работ.

Представители Украины и Белоруссии обещали в сжатые сроки разрешить проблему. Чуть позже президент республики Александр Лукашенко поручил организовать для паломников зеленый коридор через границу.

Умань перед выборами: хасиды, карантин и коррупция местных властей © REUTERS, Valentyn Ogirenko/File Photo

Брацлавский хасидизм — одно из течений иудаизма, основанное раввином Нахманом. Для последователей этой ветви хасидизма важно проявлять радость, служение сопровождается хлопаньем, песнями и танцами.

В еврейский новый год брацлавские хасиды стремятся совершить паломничество в Умань — на могилу основателя своей веры Нахмана. Ежегодно Украину посещает 15-20 тысяч хасидов.

В 2020 году праздник выпал на период с 18 по 20 сентября.