По его мнению, это будет свидетельствовать о продолжении движения к прекращению войны в Донбассе и достижения мира.
«Поверьте мне, очень сложно, чтобы эта встреча не удалось. Мы все для этого делаем. 11 сентября будет встреча, это уже говорит о том, что будет, я так верю в это и хочу этого, и делаем все для того, чтобы после встречи советников была встреча лидеров «нормандской четверки». Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны. Это говорит о том, что у нас есть диалог», — сказал он.