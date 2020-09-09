Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после встречи советников глав государств «нормандского формата» 11 сентября состоится и сама встреча лидеров. Об этом 9 сентября он заявил во время пресс-конференции в Хмельницком, которую транслировал офис главы государства в Facebook

Молчанов о нормандском саммите: В Кремле поняли, что для Зеленского это встреча ради встречи © Facebook, Денис Жарких

«Поверьте мне, очень сложно, чтобы эта встреча не удалось. Мы все для этого делаем. 11 сентября будет встреча, это уже говорит о том, что будет, я так верю в это и хочу этого, и делаем все для того, чтобы после встречи советников была встреча лидеров «нормандской четверки». Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны. Это говорит о том, что у нас есть диалог», — сказал он.