Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков объяснил наличие у него и его коллеги Ивана Кравцова вида на жительство на Украине работой на украинскую некоммерческую организацию. Он сообщил об этом 8 сентября на пресс-конференции в Киеве

«Похищение» лидера белорусской оппозиции: Колесникова играет по правилам Польши – видео © кадр из виде о Украина.ру

По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, «выпихнули» из автомобиля. Идет разбирательство. Член президиума совета оппозиции Павел Латушко заявил, что Колесникову пытались насильно вывезти на Украину, но она порвала свой паспорт.

«Это правда, у нас есть вид на временное пребывание, мы ее оформили с Иваном в конце прошлого года в конце октября — в ноябре. Мы являемся волонтерами одной из некоммерческих организаций на Украине», — сказал Родненков.

Он отметил, что именно на основании этого сотрудничества он и Кравцов получили вид на жительство на Украине.

Отвечая на вопрос, почему они после пересечения границы не поступили аналогичным с Колесниковой образом, Родненков ответил, что не смог решиться на это.