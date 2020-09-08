Белорусские силовики сами доставили члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову на границу с Украиной, она не собиралась уезжать из страны. Об этом заявил ее соратник Иван Кравцов 8 сентября в Киеве во время общения с журналистами

«Похищение» лидера белорусской оппозиции: Колесникова играет по правилам Польши – видео © кадр из виде о Украина.ру Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, Колесникова задержана.

По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. По его данным, Колесникову при этом по сути выпихнули из автомобиля. Она была задержана для установления обстоятельств произошедшего.

«Мы обсуждали это с Марией еще до задержания, она не хотела уезжать. Видимо, им стало это понятно, и они посадили нас в микроавтобусы, затем мы куда-то заехали, наверное, за Марией, потом заехали в КГБ, и нас повезли на границу», — сообщил оппозиционер.

По его мнению, власти намеревались вывезти Колесникову за рубеж, чтобы создать "непонятный медийный фон".

"И в этом смысле мы выступали инструментом этой задачи, то есть это не было связано с нами лично, это было все-таки связано с фигурой Марии и с тем авторитетом, которым она в обществе пользуется", — пояснил он.

В свою очередь Антон Родненков, отвечая на вопрос, почему они после пересечения границы не поступили аналогичным с Колесниковой образом, он ответил, что не смог решиться на это.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные ими цели и способы законны, основаны на Конституции республики.