Разбирательство по инциденту на границе с тремя белорусскими оппозиционерами продолжается, член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова пока не отпущена. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский 8 сентября в комментарии РИА Новости

«Похищение» лидера белорусской оппозиции: Колесникова играет по правилам Польши – видео © кадр из виде о Украина.ру Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, Колесникова задержана.

По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. По его данным, Колесникову при этом, по сути, выпихнули из автомобиля. Она была задержана для установления обстоятельств произошедшего.

«Разбирательство продолжается, Колесникова пока не отпущена», — сказал представитель ведомства, отказавшись при этом сообщить текущее местонахождение Колесниковой.

Касаясь ситуации с пропуском украинской погранслужбой на территорию Украины двух других представителей совета оппозиции, собеседник подчеркнул, что белорусские пограничники находятся в постоянном контакте с украинскими коллегами. Принятое погранслужбой Украины решение он назвал правом украинской стороны.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.