Представители Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков не просили политического убежища на Украине, заявил 8 сентября замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко

«Для этого нужно их обращение, есть определенные процедуры, например, политическое убежище, статус беженца и т.д., но в данный момент они (Родненков и Кравцов. — Ред.) не обращались с такими просьбами», — приводит слова Геращенко РИА Новости.

Задержание Колесниковой и интервью Лукашенко. Что ждёт Белоруссию? © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Сначала в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, позже правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).