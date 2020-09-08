Члена Координационного совета Марию Колесникову не смогли выдворить за пределы Белоруссии, так как она успела порвать свой паспорт. Об этом 8 сентября со ссылкой на информированные источники сообщает «Интерфакс»

«Выпихнули из салона». Госпогранкомитет Белоруссии рассказал, как Колесниковой не дали прорваться на Украину © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Марию Колесникову похитили неизвестные в центре Минска.

Позднее в Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что оппозиционеры пытались прорваться через границу на автомобиле, при этом Антону Родченкову и Ивану Кравцову удалось это сделать, а Марии Колесниковой нет. Последнюю, по версии пограничников, «выпихнули» из машины. После этого ее задержали.

Источники «Интерфакса» утверждают, что Марию Колесникову пытались депортировать из страны.

«При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины», — сообщает издание.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии завела по факту создания Координационного совета оппозиции уголовное дело о захвате власти. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Колесникова проходит свидетелем по делу о создании Координационного совета, но свидетельствовать против себя отказалась.