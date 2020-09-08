В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили информацию о том, что представители Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов проходили погранконтроль на границе с Украиной, при этом Колесникову задержали, передает «Интерфакс» 8 сентября

Совет оппозиции Белоруссии заявил, что три его члена, включая Колесникову, не выходят на связь © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Подтверждаем, что эти лица действительно проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе», — сказал официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

При этом, по данным госагентства БелТА, Колесникова была задержана на границе, а Родненков и Кравцов покинули Белоруссию.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.