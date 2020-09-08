В понедельник, 7 сентября, КС заявил, что Колесникова, Родненков и Кравцов перестали выходить на связь. Утром 8 сентября некоторые Telegram-каналы сообщили, что они якобы пытались прорваться через белорусско-украинскую границу, при этом Колесникова была задержана.
«Подтверждаем, что эти лица действительно проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе», — сказал официальный представитель ГПК Антон Бычковский.
При этом, по данным госагентства БелТА, Колесникова была задержана на границе, а Родненков и Кравцов покинули Белоруссию.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.