Перемирие закончилось, и конфликт в Донбассе зашел в тупик, так как Минские соглашения «мертвы». Об этом заявил политолог Владимир Воля 7 сентября в комментарии golos.ua

Зеленский потерял контроль в Донбассе и скрывает реальное количество потерь - Билецкий © Facebook, Андрій Білецький | Facebook, Андрій Білецький | Перейти в фотобанк

По его словам, перестрелки в Донбассе будут продолжаться.

«В целом на урегулирование конфликта сорванное перемирие не могло повлиять. Была идея встречи в "нормандском формате" на уровне политических советников и глав государств. Это были лишь идеи, а не запланированные мероприятия. Процесс урегулирования конфликта как находился в тупике при предыдущем президенте [Петре] Порошенко, так и продолжает находиться. Нет возможности решить стратегическую проблему контроля над территорией, границей, выборов на Донбассе и особого статуса. Это гордиев узел донбасского урегулирования военного конфликта. Все находится в стратегическом тупике. Считаю, что ближе к зиме все стороны заявят, что Минские соглашения мертвы, в том виде, в котором они сейчас есть», — резюмировал Воля.

Накануне ситуация в Донбассе обострилась, погиб украинский военный.