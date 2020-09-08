«Можно смело говорить, что перемирие на Донбассе закончилось. Оно долго держалось, потому что украинская сторона заявила, что не может предоставить особый статус Донбассу, так как продолжаются обстрелы. То есть не выполнен один из пунктов Минских соглашений. В итоге в России решили поиграть в игру с перемирием и прекращением огня. Однако прошел некий промежуток времени, по истечении которого можно однозначно говорить, что пока никаких подвижек, на которые рассчитывала Россия, в политическом смысле, по Донбассу со стороны Украины нет. В итоге в России решили все вернуть на круги своя», — сказал Воля.
По его словам, перестрелки в Донбассе будут продолжаться.
«В целом на урегулирование конфликта сорванное перемирие не могло повлиять. Была идея встречи в "нормандском формате" на уровне политических советников и глав государств. Это были лишь идеи, а не запланированные мероприятия. Процесс урегулирования конфликта как находился в тупике при предыдущем президенте [Петре] Порошенко, так и продолжает находиться. Нет возможности решить стратегическую проблему контроля над территорией, границей, выборов на Донбассе и особого статуса. Это гордиев узел донбасского урегулирования военного конфликта. Все находится в стратегическом тупике. Считаю, что ближе к зиме все стороны заявят, что Минские соглашения мертвы, в том виде, в котором они сейчас есть», — резюмировал Воля.
Накануне ситуация в Донбассе обострилась, погиб украинский военный.