Украинская сторона не собирается идти в наступление, однако, выстраивая новые оборонительные сооружения на линии огня, будет и дальше провоцировать нарушение перемирия. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в комментарии RT

Пушилин выдвинул ультиматум Украине и пригрозил уничтожить траншеи ВСУ в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Денис Пушилин заявил, что отдаст приказ уничтожить сооружения ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Он отметил, что силы республики хотят избежать жертв или срыва достигнутого ранее перемирия, однако Киев отказывается демонтировать укрепления, возведение которых нарушает условия режима прекращения огня.

Эксперт пояснил, что украинской стороне это нужно для того, чтобы продемонстрировать отсутствие намерений выполнять Минские соглашения.

По его мнению, украинская сторона выполнит Минские соглашения в том случае, если в Киеве полностью сменится власть, поменяются люди, которые занимаются украинской политикой, что физически невозможно.

«Либо если исчезнет нынешнее украинское государство и на его месте появится что-то другое», — категоричен Ищенко.

В том виде, в котором сегодня находится Украина, и с нынешними политиками страна никогда не изменит выбранного ранее курса, добавил политолог.