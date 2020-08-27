Экс-президент Украины Петр Порошенко даже не пытается обещать людям что-то полезное, поэтому ему не суждено одолеть действующего главу государства Владимира Зеленского, хотя власть последнего неумолимо тает. Об этом публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман сказал в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: Зеленский и Порошенко собирают силы, чтобы идти стенка на стенку © РИА Новости, Владимир Трефилов

По словам Вассермана, политический вес Зеленского падает прямо на глазах, потому что «любой, кто хочет числиться хотя бы формальным президентом Украины, вынужден действовать против большинства своих сограждан».

В то же время Порошенко, по словам эксперта, проводит ту же самую политику, что и во время президентства, только даже не пытается прикрывать ее «какими-то красивыми словами».

«Естественно, в таких условиях невозможно Порошенко одолеть даже Зеленского, потому что если Зеленский хотя бы обещает людям что-то полезное и дает им надежду на то, что им будет лучше, то Порошенко не только предыдущей своей деятельностью, но и нынешней своей риторикой доказывает, что людям будет все равно хуже», — сказал политаналитик.

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