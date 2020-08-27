В День независимости Украины Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени».
По словам Вассермана, политический вес Зеленского падает прямо на глазах, потому что «любой, кто хочет числиться хотя бы формальным президентом Украины, вынужден действовать против большинства своих сограждан».
В то же время Порошенко, по словам эксперта, проводит ту же самую политику, что и во время президентства, только даже не пытается прикрывать ее «какими-то красивыми словами».
«Естественно, в таких условиях невозможно Порошенко одолеть даже Зеленского, потому что если Зеленский хотя бы обещает людям что-то полезное и дает им надежду на то, что им будет лучше, то Порошенко не только предыдущей своей деятельностью, но и нынешней своей риторикой доказывает, что людям будет все равно хуже», — сказал политаналитик.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.