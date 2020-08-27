По его словам, Порошенко уже удалось перекупить определенную часть праворадикалов, в частности, лидера «Правого сектора»* Дмитрия Яроша и его команду, о чем Ярош публично заявил на «Марше защитников» в День независимости Украины.
«То есть поддержкой определенной части боевиков Порошенко озаботился… Команда Зеленского тоже вовсю заигрывает с "Нацкорпусом", с С14 — увеличено их финансирование, как показывают недавние расследования. Так что я так понимаю, что и те, и другие действительно сколачивают вокруг себя определенные группы, чтобы в случае чего можно было идти стенка на стенку», — сказал Корнилов.
Следующие региональные выборы на Украине должны состояться 25 октября.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
* Организация запрещена в РФ