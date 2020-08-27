И президент Украины Владимир Зеленский, и его предшественник Петр Порошенко сколачивают вокруг себя группы, чтобы сойтись «стенка на стенку» на местных выборах. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Шансов выиграть мало»: Рудяков описал стратегию «Слуги народа» на местных выборах © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрия Яроша и его команду, о чем Ярош публично заявил на «Марше защитников» в День независимости Украины.

«То есть поддержкой определенной части боевиков Порошенко озаботился… Команда Зеленского тоже вовсю заигрывает с "Нацкорпусом", с С14 — увеличено их финансирование, как показывают недавние расследования. Так что я так понимаю, что и те, и другие действительно сколачивают вокруг себя определенные группы, чтобы в случае чего можно было идти стенка на стенку», — сказал Корнилов.

Следующие региональные выборы на Украине должны состояться 25 октября.

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* Организация запрещена в РФ