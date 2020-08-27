Экс-президент Украины Петр Порошенко ведет работу по свержению действующей власти, однако итоговый результат будет зависеть от внешнего управляющего центра. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Украину ждут масштабные протесты, притом, что власть Зеленского становится формальной © Facebook, Ruslan Bortnik

По мнению Рудякова, работа по раскачиванию и давлению с целью досрочного прекращения полномочий президента Украины ведется системно и регулярно. И неформализованным лидером этих процессов действительно является Порошенко.

«Но мы же зависимая страна: у нас такого рода катаклизмы не могут происходить без согласования с внешним управляющим центром. Поэтому пока, насколько я понимаю, идет системная кампания, но это только подготовительная работа», — отметил политолог.

Тем не менее, он считает, что антипрезидентская программа сохраняется и уже приносит определенные плоды.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.