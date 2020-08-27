В День независимости Украины Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени».
По мнению Рудякова, работа по раскачиванию и давлению с целью досрочного прекращения полномочий президента Украины ведется системно и регулярно. И неформализованным лидером этих процессов действительно является Порошенко.
«Но мы же зависимая страна: у нас такого рода катаклизмы не могут происходить без согласования с внешним управляющим центром. Поэтому пока, насколько я понимаю, идет системная кампания, но это только подготовительная работа», — отметил политолог.
Тем не менее, он считает, что антипрезидентская программа сохраняется и уже приносит определенные плоды.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.