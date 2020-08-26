«Порошенко не возглавлял эту акцию. Он к ней примазался и пытался создать впечатление, что возглавляет эту акцию. На самом деле он примазавшийся… Среди участников этой акции немало противников Порошенко. И уже после акции, когда Порошенко пытался показать, что он во главе колонны, это вызвало большой скандал», — рассказал политолог.

По его словам, праворадикалы и сторонники Порошенко — это не одно и то же, но их интересы совпадают, когда дело доходит до критики президента Владимира Зеленского.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

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© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.

В этом году главные торжества проводились не на майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.

Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве.

Вместо него по городам промаршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего». В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».

Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».

На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.

 

 

 

 