«Порошенко не возглавлял эту акцию. Он к ней примазался и пытался создать впечатление, что возглавляет эту акцию. На самом деле он примазавшийся… Среди участников этой акции немало противников Порошенко. И уже после акции, когда Порошенко пытался показать, что он во главе колонны, это вызвало большой скандал», — рассказал политолог.
По его словам, праворадикалы и сторонники Порошенко — это не одно и то же, но их интересы совпадают, когда дело доходит до критики президента Владимира Зеленского.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости.
В этом году главные торжества проводились не на майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.
Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве.
Вместо него по городам промаршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего». В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».
Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».
На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.