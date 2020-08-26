«Марш защитников», который состоялся 24 августа, — это не акция сторонников Петра Порошенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований (Украина) «Пента» Владимир Фесенко

«Порошенко не возглавлял эту акцию. Он к ней примазался и пытался создать впечатление, что возглавляет эту акцию. На самом деле он примазавшийся… Среди участников этой акции немало противников Порошенко. И уже после акции, когда Порошенко пытался показать, что он во главе колонны, это вызвало большой скандал», — рассказал политолог.

По его словам, праворадикалы и сторонники Порошенко — это не одно и то же, но их интересы совпадают, когда дело доходит до критики президента Владимира Зеленского.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Атака на слабого президента. Готова ли «партия войны» свергнуть Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В этом году главные торжества проводились не на майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях.

Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве.

Вместо него по городам промаршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего». В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции».

Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».

На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.