Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол убежден, что избрание Джо Байдена президентом вовлечет страну в многочисленные войны, передает 26 августа NBC News

Байден пообещал не позволять России «организовывать убийства» американских солдат © REUTERS, Democratic National Convention/Pool via REUTERS Джо Байден постоянно призывает к новым войнам. Он голосовал за конфликт в Ираке, который Дональд Трамп долгое время называл "худшей геополитической ошибкой нашего поколения". Боюсь, что Байден выберет войну снова. Он поддержал войны в Сербии, Сирии и Ливии. Джо Байден продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги», — сказал сенатор.

В противовес кандидату от демократов Рэнд Пол привел в пример нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа, который, по его словам, стремится закончить вооруженные конфликты, вместо того чтобы начинать новые.

На прошлой неделе Байден согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии. Кандидатом в вице-президенты политик выбрал сенатора Камалу Харрис. На днях Республиканская партия США официально назначила действующего главу Белого дома Трампа кандидатом в президенты страны на второй срок. Кандидатом на пост вице-президента США выдвинут Майк Пенс, который и сейчас занимает эту должность.