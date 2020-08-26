«Джо Байден постоянно призывает к новым войнам. Он голосовал за конфликт в Ираке, который Дональд Трамп долгое время называл "худшей геополитической ошибкой нашего поколения". Боюсь, что Байден выберет войну снова. Он поддержал войны в Сербии, Сирии и Ливии. Джо Байден продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги», — сказал сенатор.
В противовес кандидату от демократов Рэнд Пол привел в пример нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа, который, по его словам, стремится закончить вооруженные конфликты, вместо того чтобы начинать новые.
На прошлой неделе Байден согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии. Кандидатом в вице-президенты политик выбрал сенатора Камалу Харрис. На днях Республиканская партия США официально назначила действующего главу Белого дома Трампа кандидатом в президенты страны на второй срок. Кандидатом на пост вице-президента США выдвинут Майк Пенс, который и сейчас занимает эту должность.