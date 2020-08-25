Минздрав Украины отмечает, что число тестов и больных в стране за выходные в статистике стабильно ниже, чем в будни, так же как во Франции, Польше или Испании. Об этом 25 августа заявил в комментарии «РБК-Украина» главный санитарный врач Виктор Ляшко

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Также не работают частные лаборатории и почему-то не на полную мощность на выходных работают лаборатории в заведениях здравоохранения, в клинических больницах. Лаборатории Министерства здравоохранения — так называемые лабораторные центры — работают на полную загруженность», — пояснил главный санитарный врач.

Согласно последним данным, на Украине с начала эпидемии зафиксировано 108 415 случаев коронавируса, 2318 летальных, 52 870 пациентов выздоровели.