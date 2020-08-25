Ляшко считает, что часто люди при плохом самочувствии стараются отложить обращение к врачу на понедельник. Также иногда семейные врачи не назначают выезд мобильной бригады на выходных, если пациент не находится в критическом состоянии.
«Также не работают частные лаборатории и почему-то не на полную мощность на выходных работают лаборатории в заведениях здравоохранения, в клинических больницах. Лаборатории Министерства здравоохранения — так называемые лабораторные центры — работают на полную загруженность», — пояснил главный санитарный врач.
Согласно последним данным, на Украине с начала эпидемии зафиксировано 108 415 случаев коронавируса, 2318 летальных, 52 870 пациентов выздоровели.