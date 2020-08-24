Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что находится в тяжелом состоянии, и посоветовала украинцам беречь себя. Политик выложила большой пост-поздравление с Днем независимости в Facebook 24 августа, где рассказала и о своем здоровье

«Сейчас мне немного тяжело писать этот пост, потому что "вирус, которого нет" — таки есть. Поэтому у меня к вам большое пожелание: берегите себя! Вы все очень важны, вы все очень нужны, вы уникальны и лучшие! Спасибо всем, кто заботится обо мне. Ваша поддержка обеспечивает силу! Давайте бороться — давайте бороться! Слава Украине!» — написала лидер партии.

Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом - СМИ © ba.org.ua Юлии Тимошенко положительный анализ на коронавирус, 23 августа сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока, уточнив, что состояние бывшего премьер-министра страны оценивается как тяжелое.

В июне президент Владимир Зеленский заявлял, что готов переболеть коронавирусом, чтобы «люди поняли, что это не чума», позднее стало известно, что это заболевание перенесла его супруга Елена.

Темпы прироста новых заразившихся на Украине держатся на рекордно высоком уровне уже несколько недель. В среднем медики фиксируют около 2 тысяч новых случаев в сутки, а всего в стране более 106 тысяч заболевших. Принимая это во внимание, Зеленский сказал, что если так пойдет и дальше, то это может полностью остановить медицину страны.

В понедельник, 24 августа, на Украине отмечают День независимости, проходят праздничные мероприятия, в том числе массовые.