Координационный совет оппозиции в Белоруссии выдвинул новые требования к властям, сообщает 23 августа Sputnik Беларусь

В воскресенье, 23 августа, в белорусских городах проходят акции, получившие общее название «Марш новой Беларуси». По данным СМИ, мероприятия проходят в Бресте, Жодино, Гомеле и других городах. Будете иметь дело с армией. Министр обороны Белоруссии сделал предостережение протестующим © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Центральное шествие продолжается в Минске. На митинге возле гостиницы «Планета» рядом со стелой «Минск — город-герой» были объявлены новые требования протестующих: перевыборы президента, расследование нарушений на выборах 9 августа и последующих после них событий, а также референдум по новой Конституции, которая должна основываться на варианте основного закона, который был принят в 1994 году.

«Таким образом, оппозиция надеется усилить парламент и урезать полномочия президента. Но это еще не все. В конституции 1994 года русский язык не имел статуса государственного», — отмечается в Telegram-канале Sputnik Беларусь.

Обострение обстановки в Белоруссии произошло после президентских выборов 9 августа. С результате в более, чем 80% победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала данные результаты, в стране прокатилась волна беспорядков и стычек протестующих с милицией. Одной из точек сбора противников власти в первые дни протестов была площадь возле стелы «Минск — город-герой».