Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил с понедельника, 24 августа, закрыть все предприятия, сотрудники которых присоединились к забастовкам. Об этом в субботу, 22 августа, он заявил на митинге в Гродно, передает БелТА

словам главы государства, люди «должны остыть», а потом уже «разберемся, кого пригласить» работать.

«Есть такие, которые хотят не работать, а побастовать… Если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но, если предприятие не работает, с понедельника — замок на ворота, остановим. Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие», — сказал Лукашенко.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.