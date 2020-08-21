Украинские власти решили усилить охрану границы с Белоруссией после отзыва посла из этой страны. Об этом 21 августа «РБК-Украина» сообщил источник в силовых структурах

Отмечается, что в настоящее время ситуация на украино-белорусской границе спокойная и никакого скопления военной техники не наблюдается. Для охраны этого участка задействованы дополнительные ресурсы и силы.

«На данный момент границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране достаточно неспокойная… Когда началась эскалация ситуации в Беларуси, то мы и перешли на усиленный режим», — сказал Демченко.

История нелюбви Лукашенко. Почему многие русские не в восторге от президента Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.