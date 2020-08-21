Отмечается, что в настоящее время ситуация на украино-белорусской границе спокойная и никакого скопления военной техники не наблюдается. Для охраны этого участка задействованы дополнительные ресурсы и силы.
«На данный момент границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране достаточно неспокойная… Когда началась эскалация ситуации в Беларуси, то мы и перешли на усиленный режим», — сказал Демченко.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.