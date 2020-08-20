Сотрудники психоневрологического интерната Кривого Рога незаконно использовали труд своих пациентов в личных целях. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области

На Украине заблокировали канал продажи людей в рабство в Грецию и Италию © РИА Новости, Вадим Жернов | Перейти в фотобанк

На данный момент досудебным расследованием занимается Терновское отделение Криворожского отделения полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. Правоохранители устанавливают всех лиц, которые причастны к правонарушению.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 127 (пытки) и ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК Украины. Виновным сотрудникам грозит до пяти лет тюрьмы.