Президент США Дональд Трамп был уверен, что Украина – это часть России. Об этом заявил бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в среду, 19 августа, в интервью австрийскому телеканалу Puls 24

«У нас очень часто были такие разговоры, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось ему объяснять, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году после Второй мировой войны, а также почему там были размещены американские войска. Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине. Он считал, что это в принципе тоже часть России», — рассказал Болтон.