«У нас очень часто были такие разговоры, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось ему объяснять, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году после Второй мировой войны, а также почему там были размещены американские войска. Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине. Он считал, что это в принципе тоже часть России», — рассказал Болтон.
Ранее в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» Болтон рассказал, как формировалась политика администрации Трампа на протяжении полутора лет. В ближайшие дни планируется выход немецкого перевода издания.