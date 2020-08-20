Неизвестно, сколько белорусских граждан проголосовали за президента Александра Лукашенко. Но ни за одного из его противников не проголосовало больше или хотя бы столько же. Об этом рассказал председатель Международного Славянского совета, известный российский политик Сергей Бабурин в интервью изданию Украина.ру

Сергей Бабурин: Пусть Лукашенко ищет врагов и предателей в своем окружении © РИА Новости, Владимир Трефилов

В любом случае, подчеркнул Бабурин, Лукашенко, будучи под влиянием даже вот этого народного протеста, созрел для перемен, и должен избавиться от главных предателей и провокаторов в его окружении.

«Пусть он посмотрит, кто у него рядом главные провокаторы. Кто ему рисовал итоги выборов, кто организовывал задержание 33 российских граждан, а потом и переговоры по их выдаче. Я уверен, что эти переговоры повергли в столбняк многих его сторонников в Белоруссии и заставили их голосовать против всех», — категоричен эксперт.

Тем не менее, по его словам, Лукашенко за его заслуги перед народом заслуживает прощения ошибок, чтобы он смог возглавить конституционную реформу и обеспечить избрание тех, кто будет выражать мнение народа.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.