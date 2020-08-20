«Я не знаю, сколько проголосовали за Лукашенко. Но я абсолютно убежден, что ни за одного из его противников не проголосовало больше или хотя бы столько же», — уверен политик.
В любом случае, подчеркнул Бабурин, Лукашенко, будучи под влиянием даже вот этого народного протеста, созрел для перемен, и должен избавиться от главных предателей и провокаторов в его окружении.
«Пусть он посмотрит, кто у него рядом главные провокаторы. Кто ему рисовал итоги выборов, кто организовывал задержание 33 российских граждан, а потом и переговоры по их выдаче. Я уверен, что эти переговоры повергли в столбняк многих его сторонников в Белоруссии и заставили их голосовать против всех», — категоричен эксперт.
Тем не менее, по его словам, Лукашенко за его заслуги перед народом заслуживает прощения ошибок, чтобы он смог возглавить конституционную реформу и обеспечить избрание тех, кто будет выражать мнение народа.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.