5 алкогольных напитков традиционной белорусской кухни: история и рецепты - 03.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260103/1031279721.html
5 алкогольных напитков традиционной белорусской кухни: история и рецепты
5 алкогольных напитков традиционной белорусской кухни: история и рецепты - 03.01.2026 Украина.ру
5 алкогольных напитков традиционной белорусской кухни: история и рецепты
В белорусской национальной кухне есть не только оригинальные аппетитные блюда - драники, бабка, мачанка или жур, — но и традиционные спиртные напитки. Они неизвестны широкому числу людей, но способны стать для вас настоящим открытием во время грядущих майских праздников
2026-01-03T12:00
2026-01-03T12:00
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103128/00/1031280065_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_b67b32d5fdf74bc5c144094f6b4c390a.jpg
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103128/00/1031280065_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_8bb334546c1b601b9d675f65797abfd4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, белоруссия
Эксклюзив, Белоруссия

5 алкогольных напитков традиционной белорусской кухни: история и рецепты

12:00 03.01.2026
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости . Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В белорусской национальной кухне есть не только оригинальные аппетитные блюда - драники, бабка, мачанка или жур, — но и традиционные спиртные напитки. Они неизвестны широкому числу людей, но способны стать для вас настоящим открытием во время грядущих майских праздников

Белорусская национальная кухня
25 апреля 2021, 08:25
Не драники. 5 обалденных блюд белорусской кухни, о которых вы могли не знатьКогда речь заходит о белорусской кухне, у большинства людей возникают ассоциации с драниками
Статистика показывает, что в настоящее время белорусы чаще всего употребляют крепкие алкогольные напитки — водку, коньяки, виски, горькие настойки, бренди и т.д. На них приходится около половины выпитого в республике алкоголя.

Тем не менее, местная национальная кухня богата иными напитками, которые не один век варили, настаивали и подавали к столу белорусские крестьяне. Для того чтобы вы могли разнообразить праздничные столы, мы составили подборку из пяти продуктов данной категории, включив в неё как небольшой экскурс в историю напитков, так и рецепты для их домашнего приготовления.

Крамбамбуля

Этот напиток представляет из себя горькую настойку на меду и пряностях. Может употребляться как в горячем, так и охлажденном виде.

© alcofanshop.comКрамбамбуля
Крамбамбуля
© alcofanshop.com

Принято считать, что этот напиток был создан в XVIII веке в Великом княжестве Литовском на территории нынешней Белоруссии. Он считался там напитком высших сословий, потому что в то время пряности и специи, необходимые для его приготовления, были очень дорогими, — крестьяне не могли себе их позволить купить. Теперь же такой проблемы нет, и любой желающий может сделать крамбамбулю в домашних условиях по традиционному рецепту.

Для этого необходимо растолочь или перемолоть специи и пряности — мускатный орех, гвоздику и душистый перец. Затем налить в кастрюлю воду и водку, добавить туда измельченные на первом этапе специи и палочку корицы. Перемешать, после чего довести до кипения на плите. После того как содержимое кастрюли проварится минут 10-15, необходимо снова добавить водку, мед по вкусу, перемешать и остудить. Напитку необходимо дать настояться 8-10 дней в темном месте с комнатной температурой.

Похлебка из пива

Считается, что традиционными «пивными» странами являются в первую очередь Германия и Чехия. Однако на территории нынешней Белоруссии, когда она входила в состав Великого княжества литовского, пивоварение тоже активно развивалось.

© gastronom.ruПохлебка из пива, пивной суп
Похлебка из пива, пивной суп
© gastronom.ru

История гласит, что к 16 веку домашние пивоварни встречались на всей территории нынешней Белоруссии. Варили напиток в основном для праздников и гуляний. Хозяева таких пивоварен могли при помощи несложной системы произвести то количество напитка, которое соответствовало его потребностям. А наиболее предприимчивые продавали напиток трактирам и корчмам.

кофе - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля 2021, 11:40
Изжога на завтрак: диетолог назвала напитки, которые не стоит пить по утрамСамый популярный в мире утренний напиток — кофе — вреден для организма натощак. Об этом предупредила диетолог Людмила Бабич, передает U-News 21 апреля
Однако пиво употребляли далеко не всегда как прохладительный напиток. Часто его подавали в виде супа, называемого пивной похлебкой.

Для приготовления этого необычного блюда потребуется литр обычного пива (желательно светлого и фильтрованного), сахар, яичные желтки, имбирь и хлебные гренки. Для начала надо закипятить пиво, добавляя туда во время кипения яичные желтки, а также имбирь и сахар по вкусу. Подавать с гренками.

Старка

Этот напиток можно назвать белорусским ответом британскому виски и испанскому кальвадосу. Дело в том, что у них схожая рецептура — старку также делают методом двойной дистилляции ржаного сусла в перегонном кубе. Полученную в результате этого водку заливали в дубовые бочки и настаивали там, добавляя яблоневые и грушевые листья, а также цветки липы.

© vk.com / @pivo_doma_rfСтарка
Старка - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© vk.com / @pivo_doma_rf

История гласит, что на территории современной Белоруссии этот напиток стали делать еще в 15 веке, используя немецкие технологии. Несколько столетий старку изготавливали только из зернового сырья, в основном из ржаного солода. А с 1820-х годов ректифицированный спирт начали делать преимущественно из картофеля — так было дешевле. Тогда же напиток стали употреблять широкие массы населения.

Ранее же он считался напитком местной шляхты. Богатые семьи в Великом княжестве литовском закладывали бочку старки в честь дня рождения дочери или сына. Ее откупоривали, когда дети вырастали — в честь их совершеннолетия или в день свадьбы. А вообще считалось, что старку необходимо выдерживать минимум 10 лет, а в идеале — и вовсе полвека.

Приготовить классическую старку в наше время просто, но о-о-очень долго. Для этого нужно залить ржаной самогон двойной перегонки (если нет, то пойдет обычная водка) в дубовую бочку, добавить листья груши и яблони, по вкусу можно добавить также мускатный орех, сахар, лимонную цедру, сушеный липовый цвет и оставить настаиваться как минимум на несколько лет.

Зубровка

Этот напиток — самая известная белорусская крепкая настойка. Изначально она была известна лишь среди егерей в Беловежской пуще, что на самом западе республики. Основным компонентом этого напитка является трава зубровка, настроенная на спирту.

© pogarchik.comЗубровка
Зубровка
© pogarchik.com

В 19 веке этот напиток, для которого характерен обжигающий и сладковатый вкус, стал известен за пределами Беловежской пущи. Его стали производить в белорусском Бресте и польском Белостоке.

Алкогольное наследие Пушкина
18 апреля 2021, 10:32
Выпьем с горя; где же кружка? Алкогольное наследие ПушкинаРусские, как известно, издревле пили на праздники водку, потому что верили, что так можно опьянеть… Вот и Александр Сергеевич Пушкин был, как известно, не дурак выпить
В настоящее время этот напиток традиционно популярен у всех, кто приезжает в Пущу, — его приобретают как для себя, так и в качестве гостинцев для родных и близких. Притом что название настойки часто ассоциируется вовсе не с травой, а с вымирающими животными, ставшими символом Беловежского национального парка, — зубрами.

Способ производства этой настойки очень прост. Траву зубровку настаивают на спирту. Затем полученный настой разбавляют водой до крепости в 40%. Иногда для смягчения горечи добавляется небольшое количество сахара.

Фруктово-ягодные наливки

Белоруссия славится и своими наливками. Это напиток, который обычно гораздо слабее, чем настойки или старка, и создается, в отличие от них, с помощью фруктов и ягод, а не пряностей, мёда или трав.

© winestreet.ruНаливка
Наливка
© winestreet.ru

Известно, что наливки делали на территории Белоруссии как минимум несколько последних веков. Для этого брали спирт/водку/самогон, разбавляли водой, добавляли сахар по вкусу, а также какие-либо ягоды или фрукты. Обычно среди последних могли быть: смородина, малина, черника, клюква, вишня, яблоки, рябина и т.д.

И самое главное — в конце приготовления процеженный напиток обязательно выставляли на солнце наливаться. Такая технология и дала наливкам такое название, хотя может показаться, что название происходит от слова «наливать (по рюмкам)».

С учетом простоты ингредиентов этот напиток не составит труда приготовить в нынешних городских условиях. Ягоду или фрукт, а также количество сахара можно добавить по своему вкусу.

Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Белоруссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала