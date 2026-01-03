5 алкогольных напитков традиционной белорусской кухни: история и рецепты

Тем не менее, местная национальная кухня богата иными напитками, которые не один век варили, настаивали и подавали к столу белорусские крестьяне. Для того чтобы вы могли разнообразить праздничные столы, мы составили подборку из пяти продуктов данной категории, включив в неё как небольшой экскурс в историю напитков, так и рецепты для их домашнего приготовления.
Крамбамбуля
Этот напиток представляет из себя горькую настойку на меду и пряностях. Может употребляться как в горячем, так и охлажденном виде.
Принято считать, что этот напиток был создан в XVIII веке в Великом княжестве Литовском на территории нынешней Белоруссии. Он считался там напитком высших сословий, потому что в то время пряности и специи, необходимые для его приготовления, были очень дорогими, — крестьяне не могли себе их позволить купить. Теперь же такой проблемы нет, и любой желающий может сделать крамбамбулю в домашних условиях по традиционному рецепту.
Для этого необходимо растолочь или перемолоть специи и пряности — мускатный орех, гвоздику и душистый перец. Затем налить в кастрюлю воду и водку, добавить туда измельченные на первом этапе специи и палочку корицы. Перемешать, после чего довести до кипения на плите. После того как содержимое кастрюли проварится минут 10-15, необходимо снова добавить водку, мед по вкусу, перемешать и остудить. Напитку необходимо дать настояться 8-10 дней в темном месте с комнатной температурой.
Похлебка из пива
Считается, что традиционными «пивными» странами являются в первую очередь Германия и Чехия. Однако на территории нынешней Белоруссии, когда она входила в состав Великого княжества литовского, пивоварение тоже активно развивалось.
История гласит, что к 16 веку домашние пивоварни встречались на всей территории нынешней Белоруссии. Варили напиток в основном для праздников и гуляний. Хозяева таких пивоварен могли при помощи несложной системы произвести то количество напитка, которое соответствовало его потребностям. А наиболее предприимчивые продавали напиток трактирам и корчмам.
Для приготовления этого необычного блюда потребуется литр обычного пива (желательно светлого и фильтрованного), сахар, яичные желтки, имбирь и хлебные гренки. Для начала надо закипятить пиво, добавляя туда во время кипения яичные желтки, а также имбирь и сахар по вкусу. Подавать с гренками.
Старка
Этот напиток можно назвать белорусским ответом британскому виски и испанскому кальвадосу. Дело в том, что у них схожая рецептура — старку также делают методом двойной дистилляции ржаного сусла в перегонном кубе. Полученную в результате этого водку заливали в дубовые бочки и настаивали там, добавляя яблоневые и грушевые листья, а также цветки липы.
История гласит, что на территории современной Белоруссии этот напиток стали делать еще в 15 веке, используя немецкие технологии. Несколько столетий старку изготавливали только из зернового сырья, в основном из ржаного солода. А с 1820-х годов ректифицированный спирт начали делать преимущественно из картофеля — так было дешевле. Тогда же напиток стали употреблять широкие массы населения.
Ранее же он считался напитком местной шляхты. Богатые семьи в Великом княжестве литовском закладывали бочку старки в честь дня рождения дочери или сына. Ее откупоривали, когда дети вырастали — в честь их совершеннолетия или в день свадьбы. А вообще считалось, что старку необходимо выдерживать минимум 10 лет, а в идеале — и вовсе полвека.
Приготовить классическую старку в наше время просто, но о-о-очень долго. Для этого нужно залить ржаной самогон двойной перегонки (если нет, то пойдет обычная водка) в дубовую бочку, добавить листья груши и яблони, по вкусу можно добавить также мускатный орех, сахар, лимонную цедру, сушеный липовый цвет и оставить настаиваться как минимум на несколько лет.
Зубровка
Этот напиток — самая известная белорусская крепкая настойка. Изначально она была известна лишь среди егерей в Беловежской пуще, что на самом западе республики. Основным компонентом этого напитка является трава зубровка, настроенная на спирту.
В 19 веке этот напиток, для которого характерен обжигающий и сладковатый вкус, стал известен за пределами Беловежской пущи. Его стали производить в белорусском Бресте и польском Белостоке.
Способ производства этой настойки очень прост. Траву зубровку настаивают на спирту. Затем полученный настой разбавляют водой до крепости в 40%. Иногда для смягчения горечи добавляется небольшое количество сахара.
Фруктово-ягодные наливки
Белоруссия славится и своими наливками. Это напиток, который обычно гораздо слабее, чем настойки или старка, и создается, в отличие от них, с помощью фруктов и ягод, а не пряностей, мёда или трав.
Известно, что наливки делали на территории Белоруссии как минимум несколько последних веков. Для этого брали спирт/водку/самогон, разбавляли водой, добавляли сахар по вкусу, а также какие-либо ягоды или фрукты. Обычно среди последних могли быть: смородина, малина, черника, клюква, вишня, яблоки, рябина и т.д.
И самое главное — в конце приготовления процеженный напиток обязательно выставляли на солнце наливаться. Такая технология и дала наливкам такое название, хотя может показаться, что название происходит от слова «наливать (по рюмкам)».
С учетом простоты ингредиентов этот напиток не составит труда приготовить в нынешних городских условиях. Ягоду или фрукт, а также количество сахара можно добавить по своему вкусу.