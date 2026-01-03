5 алкогольных напитков традиционной белорусской кухни: история и рецепты

Принято считать, что этот напиток был создан в XVIII веке в Великом княжестве Литовском на территории нынешней Белоруссии. Он считался там напитком высших сословий, потому что в то время пряности и специи, необходимые для его приготовления, были очень дорогими, — крестьяне не могли себе их позволить купить. Теперь же такой проблемы нет, и любой желающий может сделать крамбамбулю в домашних условиях по традиционному рецепту.

Для этого необходимо растолочь или перемолоть специи и пряности — мускатный орех, гвоздику и душистый перец. Затем налить в кастрюлю воду и водку, добавить туда измельченные на первом этапе специи и палочку корицы. Перемешать, после чего довести до кипения на плите. После того как содержимое кастрюли проварится минут 10-15, необходимо снова добавить водку, мед по вкусу, перемешать и остудить. Напитку необходимо дать настояться 8-10 дней в темном месте с комнатной температурой.

Похлебка из пива

Считается, что традиционными «пивными» странами являются в первую очередь Германия и Чехия. Однако на территории нынешней Белоруссии, когда она входила в состав Великого княжества литовского, пивоварение тоже активно развивалось.