Лучшие рецепты: фирменные блюда разных регионов Украины

Кроме всем известного борща и вареников в украинской кухне есть множество нестандартных блюд, которые готовят в регионах страны. Издание Украина.ру представляет целую подборку подобных кушаний

Закарпатский баношЭто любимое блюдо горных пастухов Закарпатья. Кукурузную муку варят со сливками и добавляют либо мясо со шкварками, либо фрукты и ягоды.Этому блюду более 300 лет, и правильного рецепта не существует. Единственное правило — готовиться каша должна на костре и обязательно мужскими руками.Бограч из ВенгрииГоры не имеют границ, особенно для кухни. Именно поэтому венгерский бограч уже более 200 лет считается национальным украинским блюдом. Это густая похлебка из мяса, картофеля, моркови и специй. Полакомиться бограчем можно в селах на границе с Венгрией и на Прикарпатье, где существует свой вариант блюда — с рыбой.Запорожский капустнякЭто заправочное первое блюдо украинских воинов, которое готовили еще 600 лет назад.Суп получается очень густым. Он имеет приятный кислый вкус из-за капусты, которая составляет две трети блюда, и красный оттенок, который придает ему томатная паста.Слобожанские сластенаЭто традиционное сладкое блюдо, которое выпекают из манной крупы, молока и дрожжей. Подают к столу с сахарной пудрой, вареньем или конфитюром. Советуем запить все это Слобожанской Терновкой — «синей рюмочкой», как ее называют в этом регионе.Днепропетровская ухаДнепр является не только самой полноводной рекой Украины, но и отцом рыбных речных блюд национальной кухни. Карп, сом, любую рыбу на Днепропетровщине используют для приготовления густого бульона, в который добавляют специи, чеснок, овощи и еще очень любят заправлять сметаной.Хмельницкий ведерейНа Хмельнитчине почитают ведерей — блюдо, которое пришло в украинскую кухню из Литвы. Однако там его делают из мяса, что украинским крестьянам было доступно далеко не всегда. Они превратили это блюдо в доступное. Ведерей в Подольском варианте — это свиная кишка, начиненная картофелем или крупой с жиром.МацикТак называют сыровяленые и вяленые колбасы, которые изготавливают на Полесье — в Ровенской, Житомирской и других областях региона. Делают это блюдо уже очень давно. Например, неподалеку от Ровно есть город Дубровица, которому более 2000 лет. Здесь такую колбасу начали изготавливать еще в период киевских князей.Мясной рулет по-луганскиЛуганщина — край степной, именно поэтому здесь всегда были хорошие условия для разведения домашнего скота, а вот с овощами и фруктами было сложнее. Поэтому и кухня здесь богата мясными рецептами. Например, мясной рулет, который делается из телятины или говядины (в восточных регионах чаще используют именно это мясо).Рыбные консервы с Юга УкраиныДоподлинно неизвестно, откуда в украинской кухне появились консервы — с Одесщины или Николаевщины. Однако именно на Юге Украины жители издавна консервировали рыбу с томатами, специями, ведь главная особенность этого блюда — оно должно быть остренькое. В Одесской области также консервируют рыбу, добавляя баклажаны, кабачки и другие овощи. Таким образом образовалось еще одно локальное блюдо — рыбное рагу.Бессарабия — край вкусаТак повелось, что одесские и бессарабские блюда — это отдельная тема украинской национальной кухни. Все потому, что бурная история этого края вобрала в себя болгарскую, румынскую, молдавскую, русскую и еврейскую кухни. Однако есть в этом многообразии и сугубо украинские рецепты.Например, биточки из тюльки или бычков, которые придумали в селах края и конечно, одесский борщ. В борщ добавляют сладкий перец и томаты, он обходится почти без свеклы, а вместо говядины или свинины бульон варят на курином или гусином мясе. А еще встречается вариант, когда едят его не со сметаной, а с икрой из баклажанов.

