В интервью изданию Украина.ру политтехнолог Марат Баширов обратил внимание на отсутствие явного оппонента-лидера действующего главы государства, независимых СМИ, организаций, способных структурировать протесты, а также на наличие договор о сотрудничестве в военной области между Минском и Москвой

Эксперт перечислил факторы цветных революций, которых нет в Белоруссии и которые при этом работают на президента страны Александра Лукашенко.

«Первый — у него нет явного оппонента-лидера. Единственный, кто был, — это госпожа Тихановская, но она сбежала в Литву. И этим сильно осложнила работу модераторов протестов, которые сконцентрированы в основном в Польше», — сказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру.

Второй фактор — отсутствие политических партий и организаций, способных структурировать этот протест. По словам эксперта, всё, что сейчас происходит, — это попытка скоординировать определённые группы людей, которые не понимают, что их используют, и проплаченных организаторов уличных акций. Дробницкий сказал, сделают ли США из Белоруссии вторую Украину © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Третий фактор — в Белоруссии нет фактически независимых СМИ, и вся работа оппозиции ведётся через Telegram, отсюда появляются форматы давления на государственное телевидение и государственные СМИ в целом.

В-четвёртых, что крайне важно, у Белоруссии есть договор о сотрудничестве в военной области с Россией, что сильно ограничивает использование каких-либо прокси-сил.

«Это не цветная революция в привычном смысле. Это лайт-вариант, но это может очень быстро измениться в сторону эскалации, если будет какая-то острая провокация. Этого нужно опасаться, и этим озабочена российская сторона. Президент Путин уже разговаривал с госпожой Меркель и предупреждал, что недопустимо вмешательство во внутренние дела Белоруссии. Думаю, есть данные, в том числе у нашей разведки, что такое вмешательство есть и будет попытка усилить его», — подытожил Баширов.