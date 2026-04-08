https://ukraina.ru/20260408/rekordnye-8-tysyach-bomb-za-mesyats-kak-boevaya-aviatsiya-raznosit-gaubitsy-vsu--mnenie-eksperta-1077643524.html

Рекордные 8 тысяч бомб за месяц: как боевая авиация разносит гаубицы ВСУ — мнение эксперта

Маскировка и прочный зонтик из дронов-перехватчиков позволяют применять крупнокалиберную артиллерию, несмотря на риск от БПЛА. Российские "Пионы" и "Малки" при таком прикрытии использовать реально. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-04-08T04:00

новости

россия

харьков

греция

михаил онуфриенко

всу

потери всу

артиллерия

сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/19/1055834759_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_a44f9e684e1e5a9e80e985e560b48e3c.jpg

Американские 203-мм самоходки М110А2, ранее хранившиеся в Греции, поступили на вооружение 52-й артиллерийской бригады ВСУ. По своим характеристикам и тактике применения они близки к российским "Пионам" и "Малкам". Журналист спросил Онуфриенко, как сейчас обстоят дела с применением "Пионов" и "Малок" с учетом риска от дронов."Крупнокалиберную артиллерию мы прикрываем достаточно плотно. ВСУ это тоже пытаются делать. Но у нас есть преимущество по оптоволокну и абсолютное превосходство в боевой авиации", — пояснил обозреватель.По словам эксперта, сами украинцы говорят, что в марте российские войска использовали 8 тысяч планирующих авиабомб, поставив очередной рекорд. Их невозможно перехватить."И это дает нам возможность бороться с выявленными позициями тех же старых и новых американских гаубиц, которые поставляются киевскому режиму", — заключил Михаил Онуфриенко.Полный текст интервью "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.Также по теме "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

