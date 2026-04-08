Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260408/rekordnye-8-tysyach-bomb-za-mesyats-kak-boevaya-aviatsiya-raznosit-gaubitsy-vsu--mnenie-eksperta-1077643524.html
Рекордные 8 тысяч бомб за месяц: как боевая авиация разносит гаубицы ВСУ — мнение эксперта
Маскировка и прочный зонтик из дронов-перехватчиков позволяют применять крупнокалиберную артиллерию, несмотря на риск от БПЛА. Российские "Пионы" и "Малки" при таком прикрытии использовать реально. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
новости
россия
харьков
греция
михаил онуфриенко
всу
потери всу
артиллерия
сво
новости сво сейчас
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/19/1055834759_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_a44f9e684e1e5a9e80e985e560b48e3c.jpg
россия
харьков
греция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/19/1055834759_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_5b3dc8acd6b46e86e9b2d8e999aac336.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, греция, михаил онуфриенко, всу, потери всу, артиллерия, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, главные новости, главное, авиация, авиабомбы, военный эксперт
Новости, Россия, Харьков, Греция, Михаил Онуфриенко, ВСУ, потери ВСУ, артиллерия, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, Главные новости, главное, авиация, авиабомбы, военный эксперт

04:00 08.04.2026
 
© Фото : Минобороны России / Telegram
- РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : Минобороны России / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Маскировка и прочный зонтик из дронов-перехватчиков позволяют применять крупнокалиберную артиллерию, несмотря на риск от БПЛА. Российские "Пионы" и "Малки" при таком прикрытии использовать реально. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Американские 203-мм самоходки М110А2, ранее хранившиеся в Греции, поступили на вооружение 52-й артиллерийской бригады ВСУ. По своим характеристикам и тактике применения они близки к российским "Пионам" и "Малкам".
Журналист спросил Онуфриенко, как сейчас обстоят дела с применением "Пионов" и "Малок" с учетом риска от дронов.
"Во-первых, маскироваться научились все. Во-вторых, если создать прочный зонтик из дронов-перехватчиков, то применять "Пионы" реально", — ответил эксперт.
"Крупнокалиберную артиллерию мы прикрываем достаточно плотно. ВСУ это тоже пытаются делать. Но у нас есть преимущество по оптоволокну и абсолютное превосходство в боевой авиации", — пояснил обозреватель.
По словам эксперта, сами украинцы говорят, что в марте российские войска использовали 8 тысяч планирующих авиабомб, поставив очередной рекорд. Их невозможно перехватить.
"И это дает нам возможность бороться с выявленными позициями тех же старых и новых американских гаубиц, которые поставляются киевскому режиму", — заключил Михаил Онуфриенко.
Полный текст интервью "Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар" на сайте Украина.ру.
Также по теме "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияХарьковГрецияМихаил ОнуфриенкоВСУпотери ВСУартиллерияСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВОпрогнозы СВОСпецоперацияГлавные новостиглавноеавиацияавиабомбывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
