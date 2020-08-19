В распоряжении украинской журналистки Янины Соколовской оказались записи разговоров якобы представителей ЧВК «Вагнер», позже задержанных в Белоруссии, с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Запись она опубликовала на своем YouTube-канале 18 августа

Двадцать девятого июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергли это и заявили, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию. Позже все они, кроме одного гражданина Белоруссии, вернулись в Россию, несмотря на попытки Киева начать переговоры с Минском об экстрадиции части задержанных из-за их участия в конфликте в Донбассе.

Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

На записи телефонного разговора сотрудник СБУ представляется как вербовщик от некоего Шамана. Сначала он разговаривает с человеком по имени Денис Харитонов. Он признается, что с 2014 года воевал в Донбассе на стороне ополченцев, сбил из ПЗРК вертолет и два военных штурмовика Су-25.

На второй записи сотрудник СБУ общается с сослуживцем Харитонова Сергеем Щербаковым, который подтверждает данные о вертолете и штурмовиках.

Еще одним собеседником СБУ стал Александр Сидоров, который признался, что воевал на Донбассе в 2014-2016 годах.