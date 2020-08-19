Первые три дня протестов в Белоруссии МВД и армия демонстрировали готовность выполнить свой долг и выполнить приказ. Но если президент Александр Лукашенко продолжит колебаться и идти на переговоры с оппозицией, то и эти люди начнут колебаться. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Лукашенко сам загнал себя в ситуацию, когда Россия ничем не сможет ему помочь © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт пояснил, что ранее Лукашенко сам остановил подавление уличных протестов, а также признал, что митингующих слишком жестко разгонял ОМОН, притом что уличные протесты уже захлебывались, потому что всех активистов разогнали или арестовали.

«Сейчас фактически выпустили несколько тысяч боевиков. То есть Лукашенко сам выпустил на улицу тех людей, которые будут его свергать. Лукашенко продемонстрировал своим оппонентам и своим сторонникам, что он не такой жесткий, как предполагалось, что на него можно давить, что он может колебаться и идти на уступки. То есть давление на него будет усиливаться», — считает Ищенко.

Если Лукашенко продолжил демонстрировать слабость своим противникам, подчеркнул политолог, то и силовые структуры поймут, что сейчас Лукашенко с кем-то договорится, а они останутся крайними.

В такой ситуации Лукашенко по сути сам подрывает моральный дух своих собственных защитников и сам делает все возможное для своего свержения, добавил специалист.

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