Сейчас для России наиболее подходящий момент, чтобы оказать существенное давление на белорусского президента Александра Лукашенко и принудить его к экономической интеграции. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко передаст власть прозападной элите, если поймет, что не удержит власть сам © РИА Новости, Нина Зотина Александра Лукашенко на выборах президента. Западные страны рассматривают возможность введения санкций против Минска за нарушение демократических процедур.

Эксперт в частности отметил, что один из представителей Совета Федерации уже выразил мнение, что даже если белорусские товары исчезнут из российских магазинов, Москва не понесет существенных потерь, поскольку российские производители очень быстро займут освободившуюся нишу и избавятся от недобросовестной конкуренции.

Сейчас, по его словам, Россия сама предоставляет белорусским производителям свой рынок, но они еще включают демпинг благодаря дотациям и субсидиям из госбюджета и недобросовестно конкурируют с нашими товарами.

«Нам терять уже нечего. Получается, что Белоруссия все равно будет превращаться в «Украину №2» либо через бархатную революцию, либо через трансформацию режима Лукашенко, либо после того как Лукашенко уйдет (в силу естественных причин или по истечению президентского срока)», — подчеркнул Безпалько.

Политолог добавил, что если белорусские власти не хотят интегрироваться с Россией, то они в полной мере должны осознать потерю российской нефти, российского газа и российского рынка сбыта.

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