Длительность протестов играет на руку противникам президента Белоруссии Александра Лукашенко, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру 14 августа

«Против Лукашенко тот факт, что протесты длительные, они не заканчиваются, он пока не смог сломать ситуацию в свою пользу, хотя раньше это у него получалось», — сказал Ищенко.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

США и другие страны Запада традиционно подвергли критике действия Лукашенко, однако если во время предыдущих выборов он не обращал внимания на их сигналы, то сейчас ситуация, судя по всему, изменилась.