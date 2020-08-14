Продолжающиеся в Белоруссии беспорядки развиваются по невыгодному для президента страны Лукашенко сценарию, рассказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Несогласные с объявленной ЦИК победой Александра Лукашенко люди массово выходят на улицы, проводят акции. В четверг началась забастовка на крупнейших предприятиях страны.

В свою очередь министр внутренних дел республики Юрий Караев в своём выступлении признал вину силовиков за несправедливые задержания и избиения.

- Ростислав, председатель Совета республики Наталья Кочанова сообщила, что Лукашенко поручил разобраться с тем, насколько обоснованными были действия милиции в последние дни. После этого ночь с четверга на пятницу прошла мирно. На ваш взгляд, о чем это говорит? Лукашенко пошел на компромисс?

— Это первое отступление власти. Можно предположить, что если давление на него усилится, то он будет отступать и дальше, потому что до сих пор милиция Лукашенко действовала так, как она действовала всегда.

То есть ничего экстраординарного не происходило, точно так же она разгоняла предыдущие майданы. Другое дело, что этот был подготовлен технологичнее, лучше.

Западные СМИ: Даже если Лукашенко останется, перемены в Белоруссии необратимы © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Пока неясно, какое количество людей бастует, потому что трудовые коллективы большие, а на видео, которые мы получаем, по несколько сотен или десятков человек. Непонятно, все ли это бастующие, или только их представители, все их поддерживают или только часть.

Но даже в таком формате эти забастовки — очень серьезный сигнал для Лукашенко. И не исключено, что он каким-то образом пытается погасить протестные настроения, если их не получается задавить.

- Как вы считаете, к чему могут привести забастовки и другие акции несогласных с выборами? Насколько эффективны они окажутся?

— Закончиться это может только двумя вариантами: или протесты постепенно погаснут, или Лукашенко свергнут.

Пока что в течение этих трех дней, которые прошли после выборов, ситуация колеблющаяся. Власть не может полностью остановить протесты, но и протестующие пока не смогли серьезно поколебать власть.

Но каждый день ситуация может развернуться как в одну, так и в другую сторону. Рано или поздно у кого-то начнут сдавать нервы, у кого-то начнут заканчиваться силы.

ОМОН тоже не вечный. Но и протестующих не бесконечное количество. Соответственно, у кого-то рано или поздно иссякнут резервы, и в ситуации произойдет перелом.

Пока нельзя сказать, в какую сторону произойдет этот перелом. Против Лукашенко тот факт, что протесты длительные, они не заканчиваются, он пока не смог сломать ситуацию в свою пользу, хотя раньше это у него получалось. Однако сказать заранее, что он в эти недели проиграет, нельзя.

Жесткий вариант в Минске. Эксперты о протестах и будущем Лукашенко © REUTERS, Vasily Fedosenko

Непонятно только, уйдет он прямо сейчас или попозже, через какое-то время.

- Какой сценарий кажется вам наиболее вероятным: уход Лукашенко в отставку, повторные выборы президента или окончательное подавление протестов и закрепление власти Лукашенко?

— Сегодня дать точный прогноз невозможно, чаша весов колеблется, сегодня определить, кто в итоге победит, нереально. Надо наблюдать за ситуацией, рано или поздно она начнет проясняться.

То, что начались забастовки, и то, что Лукашенко дал команду разобраться с работой милиции, говорит не в его пользу. Но сказать, что сегодня произошел перелом, пока что нельзя.