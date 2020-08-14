Оппозиционера Светлана Тихановская в пятницу, 14 августа обнародовала в интернете новое видеообращение, в котором поблагодарила своих сторонников за поддержку и сделала заявление, касательно предстоящих акций противников Александра Лукашенко

Подозрительный диван. В сети обратили внимание на одну деталь в видеообращении Тихановской © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко. После начала протестов, Тихановская покинула страну и обосновалась в Литве.

По словам политика, данные ЦИК не отражают реальную картину ее поддержки. Там, где подсчет голосов проходил без фальсификаций, ее поддержали от 60 до 70% избирателей. Она объявила, что в Белоруссии будет проведен сбор подписей тех, кто голосовал за нее.

Также Тихановская обратилась руководителям городов, призвав их стать организаторам мирных акций протеста, которые пройдут в предстоящие выходные, 15 и 16 августа.