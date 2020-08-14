Тихановская по предварительным итогам выборов президента, которые прошли 9 августа, занимает второе место с 10% голосов. Ее почти в 8 раз опережает лидер президентской гонки — Александр Лукашенко. После начала протестов, Тихановская покинула страну и обосновалась в Литве.
По словам политика, данные ЦИК не отражают реальную картину ее поддержки. Там, где подсчет голосов проходил без фальсификаций, ее поддержали от 60 до 70% избирателей. Она объявила, что в Белоруссии будет проведен сбор подписей тех, кто голосовал за нее.
Также Тихановская обратилась руководителям городов, призвав их стать организаторам мирных акций протеста, которые пройдут в предстоящие выходные, 15 и 16 августа.