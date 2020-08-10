В Минске милиция начала задерживать предполагаемых участников акции оппозиции у стелы «Минск – город-герой». Об этом в понедельник, 10 августа, сообщило агентство РИА Новости

Белоруссия. Хроника выборов президента, 10 августа задержали женщину средних лет и посадили ее в микроавтобус. В районе дежурит милиция и две пожарные машины, патрули ОМОН проверяют документы и рюкзаки у прохожих.

Отмечается, что, несмотря на это, к стеле стягиваются люди.

В голосовании, которое прошло в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что, по результатам их альтернативного подсчета голосов, Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.