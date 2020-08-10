Вновь избранный президент Белоруссии встретился с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, чтобы обсудить, как прошли выборы, пишет «БелТА» 10 августа

Белорусский лидер поблагодарил Сергея Лебедева за визит, «несмотря на обстановку в мире», и сказал, что открыт к замечаниям и предложениям.

Анатолий Вассерман: У Лукашенко хватит здоровья и на седьмые выборы президента © РИА Новости, Александр Натрускин

«Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — заявил Лукашенко.

Свои слова лидер Белоруссии подтвердил данными о том, что за последние сутки в страну пыталось въехать много людей с фальшивыми документами, причем «большинство не знало, зачем они едут». Действия милиции Лукашенко оценил как достойные.

В беспорядках пострадало 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.