Белорусский лидер поблагодарил Сергея Лебедева за визит, «несмотря на обстановку в мире», и сказал, что открыт к замечаниям и предложениям.
«Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — заявил Лукашенко.
Свои слова лидер Белоруссии подтвердил данными о том, что за последние сутки в страну пыталось въехать много людей с фальшивыми документами, причем «большинство не знало, зачем они едут». Действия милиции Лукашенко оценил как достойные.
В беспорядках пострадало 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.