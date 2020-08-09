Противники побеждающего на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко вечером 9 августа прибывают в центр Минска для участия в несанкционированных акциях протеста, сообщают СМИ

После закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии противники действующей власти пытаются организовать стихийные акции в разных городах страны. Пока наиболее масштабные события происходят в столице республики. Там граждане собираются у стелы «Минск — город-герой». Сенатор заявил, что делегация Совета Федерации РФ не выявила серьезных нарушений на выборах в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По сообщению Sputnik Беларусь, в центре Минска собрались уже несколько тысяч человек. Периодически возникают стычки протестующих с милицией, которая применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Telegram-канал NEXTA Live опубликовал фото, на котором группа людей движется по улице, утверждается, что в центр белорусской столицы продолжают стекаться сторонники оппозиции.

Согласно данным ЦИК, после обработки результатов на так называемых закрытых участках, действующий президент Александр Лукашенко набирает более 80% голосов.