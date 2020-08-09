После закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии противники действующей власти пытаются организовать стихийные акции в разных городах страны. Пока наиболее масштабные события происходят в столице республики. Там граждане собираются у стелы «Минск — город-герой».
По сообщению Sputnik Беларусь, в центре Минска собрались уже несколько тысяч человек. Периодически возникают стычки протестующих с милицией, которая применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Telegram-канал NEXTA Live опубликовал фото, на котором группа людей движется по улице, утверждается, что в центр белорусской столицы продолжают стекаться сторонники оппозиции.
Согласно данным ЦИК, после обработки результатов на так называемых закрытых участках, действующий президент Александр Лукашенко набирает более 80% голосов.