Сотрудники российского телеканала «Дождь», задержанные в Белоруссии за работу на выборах без соответствующей аккредитации МИД, в ближайшее будут отпущены из отделения милиции, им предоставят возможность безотлагательно вернуться домой. Об этом 9 августа сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Белоруссии Алексей Маскалев

Белоруссия. Хроника выборов президента на 9 августа к 19:00 Дмитрия Мезенцева с главой МВД Белоруссии Юрием Караевым, в ходе которого глава дипмиссии уточнил детали задержания журналистов.

«Дмитрий Мезенцев отметил, что сотрудники дипмиссии обеспечивают консульскую защиту российских граждан. В свою очередь Юрий Караев проинформировал о том, что в самое ближайшее время журналисты будут отпущены из отделения милиции, им будет предоставлена возможность безотлагательно вернуться домой», — сообщил Маскалев.

Ранее в Минске люди в штатском задержали и увели в неизвестном направлении корреспондентов телеканала Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.

Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поводом для задержания послужило отсутствие у «Дождя» аккредитации белорусских властей.

Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева заявила, что телеканал пока уточняет все детали происходящего и не планирует обращаться в суд из-за задержания журналистов в Минске.