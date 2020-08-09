Дипломат уточнил, что в воскресенье состоялся телефонный разговор посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева с главой МВД Белоруссии Юрием Караевым, в ходе которого глава дипмиссии уточнил детали задержания журналистов.
«Дмитрий Мезенцев отметил, что сотрудники дипмиссии обеспечивают консульскую защиту российских граждан. В свою очередь Юрий Караев проинформировал о том, что в самое ближайшее время журналисты будут отпущены из отделения милиции, им будет предоставлена возможность безотлагательно вернуться домой», — сообщил Маскалев.
Ранее в Минске люди в штатском задержали и увели в неизвестном направлении корреспондентов телеканала Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.
Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поводом для задержания послужило отсутствие у «Дождя» аккредитации белорусских властей.
Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева заявила, что телеканал пока уточняет все детали происходящего и не планирует обращаться в суд из-за задержания журналистов в Минске.