Журналисты российского телеканала «Дождь» были задержаны в Минске, так как у них отсутствовала аккредитация белорусских властей. Об этом 9 августа сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире этого телеканала

«Положили лицом на асфальт». Журналистов телеканала «Дождь» задержали в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.

«Теперь понятна причина того, что произошло, или то, что послужило основой для таких действий, — отсутствие аккредитации. Была необходима аккредитация, этой аккредитации не было", — сказала дипломат.

По словам Захаровой, посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев взял под личный контроль эту ситуацию.

Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа. По состоянию на 14:00 явка на выборы составила 65,19%.

На высший государственный пост претендуют пять человек: Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Кроме того, Центризбирком отказал в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему руководителю Парка высоких технологий Валерию Цепкало, которые могли бы составить конкуренцию Лукашенко. Также принять участие в выборах не смог оппозиционный деятель Сергей Тихановский, поскольку в момент подачи документов находился под арестом, именно тогда его супруга Светлана приняла решение выдвинуть свою кандидатуру.