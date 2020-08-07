Отмечается, что Кароль ранее анонсировала концерт в Белоруссии, который должен был состояться 8 августа. Однако в комментариях под ее постами в соцсетях поклонники стали убеждать певицу отменить выступление, так как «музыка вне политики».
О том, что концерт Тины Кароль в Белоруссии был отменен, сообщил официальный Instagram «Евровидения» в Украине.
Ранее стало известно, что выступать в Белоруссии также отказался российский певец Леонид Агутин, группа Rasa, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Юлианна Караулова и Оксана Ковалевская из группы «Краски», Мэвл и «Кар-Мэн».