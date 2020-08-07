Украинская певица Тина Кароль отменила концерт в Белоруссии, запланированный на 8 августа – за день до президентских выборов. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщило издание «КП в Украине»

«Пирожков ела много»: Тина Кароль в прозрачной юбке удивила поклонников появлением в метро © tina_karol / instagram.com анонсировала концерт в Белоруссии, который должен был состояться 8 августа. Однако в комментариях под ее постами в соцсетях поклонники стали убеждать певицу отменить выступление, так как «музыка вне политики».

О том, что концерт Тины Кароль в Белоруссии был отменен, сообщил официальный Instagram «Евровидения» в Украине.

Ранее стало известно, что выступать в Белоруссии также отказался российский певец Леонид Агутин, группа Rasa, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Юлианна Караулова и Оксана Ковалевская из группы «Краски», Мэвл и «Кар-Мэн».