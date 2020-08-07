«Планируются встречи Валерия Цепкало по ситуации в Беларуси с известными польскими и европейскими политиками», — рассказал пресс-секретарь.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».
Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.