Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало прибыл в Варшаву. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил Интерфакс-Запад со ссылкой на пресс-секретаря Цепкало Алексея Урбана

«Планируются встречи Валерия Цепкало по ситуации в Беларуси с известными польскими и европейскими политиками», — рассказал пресс-секретарь.

Горькое послевкусие. Лукашенко наделал столько ошибок, что его победа на выборах станет поражением Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

К участию в выборах не были допущены два кандидата: экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.