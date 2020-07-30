Госдеп США запрашивает увеличение вдвое финансирования своего подразделения - Центра глобального взаимодействия - на 2021 год для «противодействия пропаганде со стороны России», заявил в четверг глава Госдепа США Майк Помпео. Его слова приводит Интерфакс 30 июля

«Госдепартамент запрашивает на 2021 финансовый год предоставить Центру глобального взаимодействия $138 млн, что более чем в два раза выше нынешнего уровня», — сказал Помпео на слушаниях в Комитете по иностранным делам сената США.

«Мы не будем терпеть эту информационную и другую пропаганду со стороны Кремля и многих других наших противников», — подчеркнул госсекретарь.

Вассерман сравнил машину пропаганды США с министерством Геббельса © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Помпео подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа является «самой жесткой» по отношению к России.

Центр глобального взаимодействия — подразделение Госдепа США, его целью является борьба с пропагандой и дезинформацией со стороны иностранных государств.

В Штатах в данный момент активно идет предвыборная президентская кампания, в ходе которой кандидаты стараются перещеголять друг друга в своей антироссийскости.