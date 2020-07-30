«Госдепартамент запрашивает на 2021 финансовый год предоставить Центру глобального взаимодействия $138 млн, что более чем в два раза выше нынешнего уровня», — сказал Помпео на слушаниях в Комитете по иностранным делам сената США.
«Мы не будем терпеть эту информационную и другую пропаганду со стороны Кремля и многих других наших противников», — подчеркнул госсекретарь.
В ходе выступления он назвал Россию «дестабилизирующей авторитарной силой на Украине, в Сирии, в Ливии и внутри западных демократических государств».
Помпео подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа является «самой жесткой» по отношению к России.
Центр глобального взаимодействия — подразделение Госдепа США, его целью является борьба с пропагандой и дезинформацией со стороны иностранных государств.
В Штатах в данный момент активно идет предвыборная президентская кампания, в ходе которой кандидаты стараются перещеголять друг друга в своей антироссийскости.