«Среди десятков политически мотивированных дел, возбужденных против меня по приказу Зеленского, есть одно, которым я особенно горжусь. Это дело о томосе, которым предоставлена независимость Православной церкви Украины. Невероятно, но факт: такое дело тоже расследуется. На ключевых должностях в офисе президента сейчас работают люди, которые откровенно лоббируют интересы русской церкви в Украине», — заявил он.
По его словам, власти заблокировали закон, который якобы обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем официальном названии обозначить связь с Москвой, а не «маскироваться под украинской вывеской».
Порошенко добавил, что после Крещения понадобилось более тысячи лет, чтобы получить собственную независимую церковь.
Он призвал укреплять единство, духовную свободу и «свободную независимую европейскую Украину, заложенную Владимиром Великим».