Пятый президент Украины Петр Порошенко считает производства о получении томоса для так называемой Православной церкви Украины доказательством того, что в Офисе президента Владимира Зеленского работают люди, которые лоббируют интересы русской церкви на Украине. Заявление 28 июля он выпустил в Facebook

Порошенко покинул пределы Украины. Названа страна, куда взял курс самолет с экс-президентом на борту © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По его словам, власти заблокировали закон, который якобы обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем официальном названии обозначить связь с Москвой, а не «маскироваться под украинской вывеской».

Порошенко добавил, что после Крещения понадобилось более тысячи лет, чтобы получить собственную независимую церковь.

Он призвал укреплять единство, духовную свободу и «свободную независимую европейскую Украину, заложенную Владимиром Великим».