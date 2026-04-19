Кто виноват в провале Орбана и Мадьяр как ставленник "либерального обкома"

Новым премьер-министром Венгрии стал Петер Мадьяр. Но закончилось ли многолетнее правление Виктора Орбана? И что принесёт Венгрии новый премьер?

2026-04-19T10:30

"Зебры" Орбана"Кто-то винит в проигрыше Орбана инфляцию и увеличение стоимости жизни в Венгрии. Кто-то обвиняет визит Вэнса. Кто-то говорит, что от Орбана "устали", а Петер Мадьяр - молодой интересный для избирателей венгерский неоконсерватор.А кто-то вообще видит причину проигрыша Орбана в его зебрах!Экзотических животных действительно разводит семья Виктора Орбана в его загородном поместье. И это якобы вызвало недовольство народа.Это тоже вполне может быть. Как часто бывает, какой-то один факт вдруг обнажает пропасть между тем, как живут "элиты" и как живёт простой народ.Причина, конечно, в совокупности многих факторов. Причём их гораздо больше: и влияние условного обобщённого "Сороса" и его структур. И влияние Брюсселя и структур ЕС, которые, по сути, вместе с "Соросом" сконструировали "нового, правильного Орбана" для Венгрии - Петера Мадьяра.Елена Панина, доктор экономических наук, директор института РУССТРАТ, называет такие причины:"Поражение Орбана в Венгрии. Если вы не контролируете на своей территории работу НКО, вы не контролируете вообще ничего. Это заговор элит, годами сформированный чужими разведками в сложную агентурную сеть".Илон Маск написал коротко:"Сорос в Венгрии победил".Все эти причины действуют в совокупности. Но теперь гораздо интереснее посмотреть, какую политику будет проводить новый премьер Венгрии - Петер Мадьяр.А также, что это значит для всех сложных целей, событий и цепочек проблем, которыми занималось активно правительство Виктора Орбана.И что всё это значит для Украины?Украина и МадьярПочинит ли Украина нефтепровод "Дружба", пустит ли группу венгерских наблюдателей посмотреть, что же случилось с нефтепроводом?Официальная версия - нефтепровод заблокирован, так как в него попала ракета. Но венгерских наблюдателей никто к месту предполагаемой поломки не подпустил.Как будет действовать Петер Мадьяр?Он уже высказался в пользу "прагматичных отношений" с Россией. Дело в том, что если Венгрия перестанет получать российские энергоносители (газ сейчас идёт через Турцию), то инфляция, совершенно естественно, увеличится ещё больше.И что скажет венгерский избиратель? Ожидаемо. "Верните Виктора!"Но как Мадьяр собирается налаживать отношения с Украиной? Это интересный вопрос.Ведь есть вторая "болевая точка": положение этнических венгров на Украине, которых пытаются украинизировать.Пока что Мадьяр заявляет:"Восстановление прав этнического венгерского меньшинства станет предварительным условием для восстановления отношений с Украиной".Конечно же, это на самом деле будет продолжение схватки ЕС и Трампа. Но всё стало теперь намного сложнее, чем в те совсем недавние времена, когда Трамп милостиво позволил Орбану покупать газ из России.— У них нет выхода к морю, - сообщил тогда Трамп очевидное журналистам, собравшимся возле Белого дома после встречи Трамп - Орбан.То есть, другими словами, у Венгрии есть причина не покупать американский газ и американскую нефть, как заставят сейчас делать всю Европу.Особенно после такой удачной (без всяких кавычек) блокады Ормузского пролива. Нефтяники США в восторге. Нефть подорожала.Как сообщает пресса, уже 120 танкеров идут к берегам США, чтобы покупать "сладкую американскую нефть" (автор высказывания - Д. Трамп).Вся нехитрая комбинация Виктора Орбана - "я друг Трампа, и мне позволено покупать российское" - теперь может не сработать.Зачем Мадьяр, ставленник Брюсселя, нужен Трампу?Но будет ли Мадьяр целиком и полностью работать на Брюссель?Это тоже большой вопрос.27 условий для МадьяраЕвросоюз выставил Петеру Мадьяру 27 условий, только после выполнения которых Венгрия получит те "венгерские" 35 миллиардов, которые были заблокированы в ЕС.Не будем перечислять все условия, но надо отметить, что среди них есть крайне трудновыполнимые для нового правительства.Например, изменение отношений с Украиной, иммиграционные законы и законы, регулирующие отношения между полами, а также верховенство венгерских судов над общеевропейскими.По сути, Венгрия, если всё выполнит, потеряет даже тот свой частичный суверенитет, который был получен при Викторе Орбане.Как пишут в соцсетях: "Готовьтесь к высокомерным мигрантам, готовьтесь жить по законам шариата, готовьтесь к унижению ваших женщин".Венгрия потеряет даже тот небольшой самостоятельный голос, который у неё есть в Евросоюзе, и станет кем-то вроде Латвии или Эстонии. У которых одна позиция в ЕС: "Чего изволите?"Готов ли объяснять это венграм Петер Мадьяр?А венгерская оппозиция во главе с Виктором Орбаном будет ежедневно объяснять избирателям, кто заставляет их принимать мигрантов и платить субсидии их семьям - с тремя женами и десятью детьми и не работающим нигде "отцом семейства". Как почти повсеместно происходит в других странах ЕС."Боль, пустота... и новая молодость!"Что говорит, кстати, Виктор Орбан?"Я исцеляюсь работой.Чувствую боль и пустоту.Но теперь я чувствую себя моложе. Эта боль высвободила много энергии".Виктор Орбан, конечно же, никуда не уйдёт из венгерской и европейской политики.И это будет для Мадьяра и партии "Тиса" совсем не просто.Однако и Орбану сейчас тоже придётся работать в новой ситуации.Консерваторы: "Мы не с Трампом"!Европейские "консерваторы" "отползают" от Трампа и его политики. Война в Заливе - крайне непопулярна среди европейского населения.Поэтому те, кто до сих пор был преданными "трампистами", сейчас начинают Трампа критиковать. И делают вид, что, в общем-то, даже и не были хорошо знакомы.Например, Джорджия Мелони. Она и летала в США, и фотографировалась с Трампом, и даже делала ему комплименты (а Дональд - ей).Но сегодня Джорджия, ожидаемо, вступилась за Папу Римского, которого решил раскритиковать Трамп.Партия АдГ в Германии критикует Трампа за нападение на Иран.Марин Ле Пен во Франции давно и критикует Белый дом, и даже поддерживает довольно сильные во Франции антиамериканские настроения.В Венгрии тоже сильные антитрамповские настроения. Достаточно вспомнить, что именно визит вице-президента Вэнса "отнял несколько пунктов рейтинга" у Орбана. Хотя Вэнс был послан в поддержку "другу Виктору".Но всё сильно изменилось после "войны в Заливе". Сегодня европейцы считают, что именно США и Израиль "виноваты" в том, что увеличивается цена на нефть и газ, падает их уровень жизни. Кроме того, это было, мягко говоря, "недемократичное" нападение на страну, которая готова была к огромным уступкам и вела переговоры.А ведь "за Орбана" прилетал агитировать и сын Биньямина Нетаньяху. Интересно, сколько пунктов рейтинга отнял у Орбана сын Биньямина?Так что Виктору Орбану придётся действовать в совершенно другой обстановке, чем до сих пор. Может быть, ему даже удобнее будет сейчас действовать из оппозиции?Ну а что касается Петера Мадьяра. То это просто вопрос времени: когда у него появятся свои "зебры" (то есть повод для недовольства, в котором будет сконцентрирована классовая нелюбовь граждан к "новым дворянам").И таких поводов у Мадьяра немало уже прямо сейчас."Зебры" МадьяраПеред выборами очень встревоженный Мадьяр сообщил, что в руках сторонников Орбана оказались "интимные видео" с участием Петера.Видео были сняты во время одной из личных встреч Мадьяра.Но Петер Мадьяр незадолго до выборов развёлся с женой и в принципе может делать, что хочет и с кем хочет? А дело в том, что встреча происходила с принятием некоторых веществ, которые запрещены.Да и вообще: то, что Петер развёлся с женой и оставил троих маленьких сыновей, совершенно не добавляло ему симпатии избирателей. И тут ещё такой разгульный эпизод!Бывшая жена Мадьяра, которая не стала "первой леди", - это бывший министр юстиции Венгрии Юдит Варга. Она ушла в отставку после скандала, связанного с помилованием замдиректора детского дома, которого обвиняли в насилии над детьми.Именно этот скандал (срежиссированный, конечно, по правилам цветных революций) стал причиной взлёта Мадьяра.Петер Мадьяр разорвал отношения с партией "Фидес", членом которой был 22 года, примерно в то же время он порвал отношения с бывшей женой. А потом опубликовал тайно сделанную им же аудиозапись разговора с женой, где та рассказала о том, что окружение Орбана удаляло некоторые данные из следственных протоколов по коррупционным делам.Так Петер Мадьяр предстал перед обществом как борец с коррупцией.Потомственный "дворянин"На самом же деле Петер - современный венгерский "потомственный дворянин".Его семья управляет Венгрией ещё с социалистических времён.Его мама была генеральным секретарём Верховного суда Венгрии.Двоюродный дедушка был президентом Венгрии в 2000-2005 годах.Родной дедушка - судья Верховного суда. Жена - министр юстиции Венгрии.Так что совершенно не неожиданно "либеральный обком" нашёл нового премьера в лице Петера Мадьяра. Тем более что сам он много и долго работал в глобалистских структурах.Личная жизньКстати, Юдит Варга рассказывала о "высоких отношениях" в браке с Мадьяром:"Я почувствовала, как пряжка его ремня ударила меня по спине. Я... ждала следующего удара, боясь пошевелиться".Кроме домашнего насилия, что было обыденной вещью в этом браке, Мадьяр на глазах у детей справлял нужду, сняв штаны. Занимался при детях онанизмом. И убил маленького щенка на глазах у детей, засунув его в микроволновку. Много пил и употреблял кое-что другое.Детям пришлось нанять психотерапевта.Но после вспышек насилия Петер опять становился якобы нормальным, прибегал к лести и манипуляциям. Так и держался этот брак.Всё это бывшая жена Петера Мадьяра рассказала в интервью венгерскому телевидению. Но вместо того, чтобы задаться вопросом "не психопат ли Петер?", венгерское общество проголосовало за него на выборах.Кстати, следующая возлюбленная, Эвелин Фогель, шантажировала уже самого Мадьяра, обещала выложить видео и аудио их встреч. И требовала за молчание почему-то 73 тысячи долларов!Мадьяр отбрехался, сказав, что к запрещённым веществам он не прикасался. "Только секс!" А саму запись видео назвал "классической провокацией в русском стиле".При чём здесь русские, если запись сделала и шантажировала Петера венгерка Фогель?Можно сказать, что у Мадьяра "не складывается с женщинами". Но, наверное, настоящая причина - в каких-то его личных чертах характера?Например, во внутренней пустоте, которую он замещает алкоголем и другими веществами?Система Орбана"Мы заменили систему Орбана!" - восклицал после выборов Петер Мадьяр.Интересно, что он хочет заменить в "системе"? Каковы основные яркие моменты политики Орбана и что именно хочет поменять Мадьяр?Изменить положение Конституции о том, что брак - это союз только и исключительно мужчины и женщины?Поменять название страны "Венгрия" на Венгерская республика? Именно это изменение дало возможность голосовать на выборах всем венграм, в том числе и тем, которые проживают за пределами государственных границ сегодняшней Венгрии.Или принять систему квот для беженцев, как к этому принуждает Венгрию ЕС?Или принять участие в отправке оружия на Украину, от чего отказывался Орбан?Да, Орбана есть за что критиковать, и за двурушничество, и за коррупцию. Но "снимают" его с помощью обладающего явно психопатическими чертами характера Мадьяра совсем не за это.Венгрия при Орбане - это страна христианская, с подчёркнуто христианскими ценностями, с низкими налогами (одни из самых низких в Европе), с дешёвыми энергоносителями из Европы.В принципе, каждого из этих пунктов было достаточно, чтобы глобалисты из ЕС хотели убрать Орбана.А получится ли у них, используя Мадьяра, поменять систему Орбана? Посмотрим, что будет происходить в ближайшие месяцы. И как будут действовать не только Мадьяр, но и получивший новый импульс энергии помолодевший Виктор Орбан.

