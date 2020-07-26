Симптомы инфекции выявили у 39-летнего мужчины: он жаловался на высокую температуру, боль в мышцах и головную боль.
Неделю назад он вместе с семьей употреблял мясо сурка — эти животные часто являются переносчиками бубонной чумы.
В настоящее время предполагаемый инфицированный изолирован в местной больнице. Еще минимум девять человек, с которыми он контактировал, обязали соблюдать самоизоляцию дома.
На прошлой неделе в Монголии была зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой. Умерший пациент — 15-летний подросток из юго-западной части страны. Он скончался по пути в больницу.