В районе Улиастай на западе Монголии власти ввели бессрочный карантин после того, как у одного из местных жителей заподозрили бубонную чуму. Об этом 26 июля сообщает РИА Новости

Бубонная чума на смену коронавирусу: в Монголии вводят новый карантин из-за грызунов © РИА Новости, В. Бохонов | Перейти в фотобанк

Неделю назад он вместе с семьей употреблял мясо сурка — эти животные часто являются переносчиками бубонной чумы.

В настоящее время предполагаемый инфицированный изолирован в местной больнице. Еще минимум девять человек, с которыми он контактировал, обязали соблюдать самоизоляцию дома.

На прошлой неделе в Монголии была зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой. Умерший пациент — 15-летний подросток из юго-западной части страны. Он скончался по пути в больницу.