Президент Российской Федерации Владимир Путин направил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону поздравления по случаю национального праздника республики - Дня взятия Бастилии, сообщила пресс-служба Кремля 14 июля

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«Российско-французские связи имеют весьма богатую историю. Взаимодействие Москвы и Парижа всегда играло значимую роль в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте», — отметил Путин в поздравлении.

День взятия Бастилии празднуется французами 14 июля. В 1789 году в этот день взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилию, что считается началом Великой французской революции.