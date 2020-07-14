Европа выходит из пандемии: Макрон в гостях у Меркель, ЕС открыл внешние границы, а Британия закрыла город Лестер
Европа выходит из пандемии: Макрон в гостях у Меркель, ЕС открыл внешние границы, а Британия закрыла город Лестер
© РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк
Глава российского государства выразил уверенность в продолжении совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня в интересах народов России и Франции, а также Европы и всего мира.

«Российско-французские связи имеют весьма богатую историю. Взаимодействие Москвы и Парижа всегда играло значимую роль в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте», — отметил Путин в поздравлении.

День взятия Бастилии празднуется французами 14 июля. В 1789 году в этот день взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилию, что считается началом Великой французской революции.    