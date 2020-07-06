В понедельник, 6 июля, в Вене прошла конференция по оценке последствий выхода США из Договора по открытому небу. В ходе мероприятия Москва и Минск выразили сожаление в связи с решением Вашингтона и отметили, что этот шаг способен нанести серьезный ущерб архитектуре общеевропейской безопасности.
«Республика Беларусь и Российская Федерация, составляющие группу государств-участников в рамках ДОН, готовы к равноправному и взаимоуважительному диалогу, направленному на поиск комплексного решения проблем выполнения договора, без ультиматумов и при учете всеми его сторонами интересов и озабоченностей друг друга», — говорится в заявлении.
Стороны также подчеркнули, что будут тесно сотрудничать в рамках группы государств-участников договора, руководствуясь целями поддержания международной стабильности и повышения эффективности ДОН за счет укрепления доверия между участниками.