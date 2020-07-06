Россия и Белоруссия готовы к равноправному диалогу, направленному на поиск комплексного решения проблем выполнения Договора об открытом небе (ДОН). Об этом говорится в совместном заявлении Белоруссии и РФ от 6 июля, размещенном на сайте МИД РФ

Россия не ожидает «драматических сдвигов» от США в вопросе выхода из Договора по открытому небу - МИД © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Республика Беларусь и Российская Федерация, составляющие группу государств-участников в рамках ДОН, готовы к равноправному и взаимоуважительному диалогу, направленному на поиск комплексного решения проблем выполнения договора, без ультиматумов и при учете всеми его сторонами интересов и озабоченностей друг друга», — говорится в заявлении.

Стороны также подчеркнули, что будут тесно сотрудничать в рамках группы государств-участников договора, руководствуясь целями поддержания международной стабильности и повышения эффективности ДОН за счет укрепления доверия между участниками.