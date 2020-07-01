Будет ли Украина парламентской республикой или же нет, от этого ничего принципиально не поменяется. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян: что Лукашенко ищет в России перед выборами? © Скриншот из видео Украина.ру Вадим Рабинович заявил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а Владимир Зеленский может оказаться последним президентом страны.

«Я не очень понимаю, что изменится от этого передвижения по фэн-шую? Экономические проблемы рассосутся куда-то? Сложности в социальной сфере исчезнут по мановению волшебной палочки? Война на Донбассе растает, как с белых яблонь дым?», — задается вопросом эксперт.

Журналист отметил, что проблема Украины состоит не в том, кто конкретно в этот момент правит страной, а в неэффективном чиновничестве, что признает даже глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили.

Но даже если предположить, что на Украине будет ликвидирован президентский пост, который якобы приносит стране один вред, то нынешнее депутаты Верховной Рады вроде Галины Третьяковой, призывавшей ранее стерилизовать родителей из «неблагополучных» семей, явно не сумеют решить всех проблем, подчеркнул Гаспарян.