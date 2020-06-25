«Государственное бюро расследований лжет относительно того, что Виктору Януковичу было сообщено о подозрении в государственной измене путем совершения действий, направленных на подрыв суверенитета и обороноспособности Украины. Никаких уведомлений вручено не было», — написал он.
По словам Сердюка, ГБР вызывало четвертого президента на 23 июня для допроса. Адвокаты прибыли в указанное в повестке время в ГБР. Привезли пакет документов об уважительности причин неявки Януковича. И еще раз напомнили представителю ведомства, что, поскольку Янукович официально получил временное убежище и пребывает на территории РФ по общеизвестному адресу, все документы должны вручаться ему исключительно в порядке международной правовой помощи.
Также Сердюк отметил, что, вероятно, подобная провокация ГБР осуществляется для того, чтобы хоть как-то перебить информационную волну негатива в адрес ведомства, последовавшую после закрытия ими ряда дел против Петра Порошенко.
Адвокаты готовят соответствующий иск об опровержении недостоверной информации в суд.