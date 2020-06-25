Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что откровенно фейковая информация Госбюро расследований (ГБР) Украины о вручении подозрения – это попытка отвести от себя волну негатива за закрытие дел против Петра Порошенко. Об этом 25 июня он написал в Facebook

Суд обязал СБУ опровергнуть клевету на Януковича © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Сердюка, ГБР вызывало четвертого президента на 23 июня для допроса. Адвокаты прибыли в указанное в повестке время в ГБР. Привезли пакет документов об уважительности причин неявки Януковича. И еще раз напомнили представителю ведомства, что, поскольку Янукович официально получил временное убежище и пребывает на территории РФ по общеизвестному адресу, все документы должны вручаться ему исключительно в порядке международной правовой помощи.

Также Сердюк отметил, что, вероятно, подобная провокация ГБР осуществляется для того, чтобы хоть как-то перебить информационную волну негатива в адрес ведомства, последовавшую после закрытия ими ряда дел против Петра Порошенко.

Адвокаты готовят соответствующий иск об опровержении недостоверной информации в суд.