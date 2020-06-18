Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко перенес похороны своего отца из-за допроса. Об этом 18 июня сообщил пресс-секретарь бывшего главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook

Умер отец Петра Порошенко © Facebook, Петро Порошенко Алексеем Порошенко должно было состояться в четверг, 18 июня. Так, панихиду отслужат в пятницу, 19 июня, в Свято-Михайловском монастыре, начало в 10:00. Прощание с отцом Порошенко пройдет в 12:00 по адресу Институтская, 7.