Как известно, прощание с Алексеем Порошенко должно было состояться в четверг, 18 июня. Так, панихиду отслужат в пятницу, 19 июня, в Свято-Михайловском монастыре, начало в 10:00. Прощание с отцом Порошенко пройдет в 12:00 по адресу Институтская, 7.
Как известно, прощание с Алексеем Порошенко должно было состояться в четверг, 18 июня. Так, панихиду отслужат в пятницу, 19 июня, в Свято-Михайловском монастыре, начало в 10:00. Прощание с отцом Порошенко пройдет в 12:00 по адресу Институтская, 7.
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